В РФ снова заговорили о "демилитаризации и денацификации" Украины: в ЦПД ответили

Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. В то же время надо понимать, что цель РФ - уничтожение Украины как государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
"Там Лавров в очередной раз открыл свой рот на тему "демилитаризации и денацификации" и говорит, что это "условие завершения войны". Ключевое, что надо понимать - российская цель уничтожения Украины как государства, а также захват украинской территории и максимальное выселение нас, украинцев, с нашей земли - до сих пор главная для РФ", - отметил Коваленко.
Он отметил, что все манипуляции вокруг миротворчества без реальных признаков (прекращение огня) и другие вещи - лишь инструменты, которые Москва использует в попытке смягчить для себя последствия войны.
"Милитаризация Украины - это неизбежное следствие российской агрессии и главная гарантия существования государства Украина в будущем наряду с другими гарантиями. Если нет изменения риторики Кремля, значит пока Россия и режим до сих пор не несет критических потерь, и давление нужно усиливать", - добавил руководитель ЦПД.
По его словам, уничтожение нефтепереработки, энергетики врага в ответ на его действия, увеличение интенсивности ударов за счет западного оружия, усиление санкций и отсутствие экономической поддержки Москвы Китаем - это необходимость.
"Россия должна стать территорией войны, иначе она перенесет войну на территорию стран НАТО. Невозможно локализовать угрозу, которой является нынешний сырьевой придаток Россия, не уничтожив способность к финансированию войны", - подчеркнул Коваленко.
Напомним, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет завершить войну в Украине как можно скорее, но при этом важно достичь поставленных в начале полномасштабного вторжения целей и задач.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы может пойти на компромиссы для завершения войны против Украины. Но для этого Москва требует, чтобы ее интересы были учтены.
Он также заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы понимают проблемы, связанные с НАТО.
Лавров также нафантазировал, что в Вашингтоне осознают, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины "игнорировать нельзя".
До этого Лавров утверждал, что Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".