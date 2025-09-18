Лавров заявив про нібито готовність до компромісів для миру з Україною, але є умова

Росія нібито може піти на компроміси для завершення війни проти України. Але для цього Москва вимагає, щоб її інтереси були враховані.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"Ми ж розуміємо - і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) неодноразово це говорив - все одно в кінцевому підсумку стійкі домовленості - це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси "російських людей в Україні" буде забезпечено так само, як буде забезпечено і законні інтереси інших учасників такої домовленості", - сказав Лавров.

Міністр країни-агресора заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розуміють проблеми, пов'язані з НАТО. Лавров також нафантазував, що у Вашингтоні усвідомлюють, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України "ігнорувати не можна".

"І в будь-якій домовленості треба обов'язково результати цих "референдумів" враховувати. Як конкретно - відразу, поетапно - це інша справа. Вони суть визнали наших підходів і працюють на цій основі", - додав він.