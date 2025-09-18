ua en ru
Лавров заявив про нібито готовність до компромісів для миру з Україною, але є умова

Четвер 18 вересня 2025 16:34
Лавров заявив про нібито готовність до компромісів для миру з Україною, але є умова Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито може піти на компроміси для завершення війни проти України. Але для цього Москва вимагає, щоб її інтереси були враховані.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Ми ж розуміємо - і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) неодноразово це говорив - все одно в кінцевому підсумку стійкі домовленості - це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси "російських людей в Україні" буде забезпечено так само, як буде забезпечено і законні інтереси інших учасників такої домовленості", - сказав Лавров.

Міністр країни-агресора заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розуміють проблеми, пов'язані з НАТО. Лавров також нафантазував, що у Вашингтоні усвідомлюють, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України "ігнорувати не можна".

"І в будь-якій домовленості треба обов'язково результати цих "референдумів" враховувати. Як конкретно - відразу, поетапно - це інша справа. Вони суть визнали наших підходів і працюють на цій основі", - додав він.

РФ хоче капітуляції України

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про можливість завершення війни проти України.

Лавров стверджував, що РФ прихильна до своїх вимог для миру, а також звинувачував Україну в стримуванні прогресу в мирних переговорах.

В Інституті вивчення війни зазначали, що такі заяви свідчать про те, що Москва піде на компроміси тільки в разі капітуляції України.

