ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У РФ знову заговорили про "демілітаризацію та денацифікацію" України: у ЦПД відповіли

Вівторок 11 листопада 2025 16:17
UA EN RU
У РФ знову заговорили про "демілітаризацію та денацифікацію" України: у ЦПД відповіли Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов'язковими умовами для завершення війни. Водночас треба розуміти, що мета РФ - знищення України як держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"Там Лавров вкотре відкрив свій рот на тему "демілітаризації та денацифікації" і каже, що це "умова завершення війни". Ключове, що треба розуміти - російська мета знищення України як держави, а також захоплення української території та максимальне виселення нас, українців, з нашої землі - досі головна для РФ", - зазначив Коваленко.

Він наголосив, що всі маніпуляції навколо миротворчості без реальних ознак (припинення вогню) та інші речі - лише інструменти, які Москва використовує у спробі помʼякшити для себе наслідки війни.

"Мілітаризація України - це неминучий наслідок російської агресії та головна гарантія існування держави Україна в майбутньому поруч з іншими гарантіями. Якщо немає зміни риторики Кремля, значить наразі Росія і режим досі не зазнає критичних втрат, і тиск потрібно посилювати", - додав керівник ЦПД.

За його словами, знищення нафтопереробки, енергетики ворога у відповідь на його дії, збільшення інтенсивності ударів за рахунок західної зброї, посилення санкцій та відсутність економічної підтримки Москви Китаєм - це необхідність.

"Росія має стати територією війни, інакше вона перенесе війну на територію країн НАТО. Неможливо локалізувати загрозу, якою є нинішній сировинний придаток Росія, не знищивши спроможність до фінансування війни", - підкреслив Коваленко.

Умови РФ для завершення війни

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія хоче завершити війну в Україні якомога швидше, але при цьому важливо досягти поставлених на початку повномасштабного вторгнення цілей та задач.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито може піти на компроміси для завершення війни проти України. Але для цього Москва вимагає, щоб її інтереси були враховані.

Він також заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розуміють проблеми, пов'язані з НАТО.

Лавров також нафантазував, що у Вашингтоні усвідомлюють, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України "ігнорувати не можна".

До цього Лавров стверджував, що Росія не піде на перемир'я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Лавров Війна в Україні
Новини
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа