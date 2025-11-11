В РФ снова заговорили о "демилитаризации и денацификации" Украины: в ЦПД ответили

Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. В то же время надо понимать, что цель РФ - уничтожение Украины как государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Там Лавров в очередной раз открыл свой рот на тему "демилитаризации и денацификации" и говорит, что это "условие завершения войны". Ключевое, что надо понимать - российская цель уничтожения Украины как государства, а также захват украинской территории и максимальное выселение нас, украинцев, с нашей земли - до сих пор главная для РФ", - отметил Коваленко.

Он отметил, что все манипуляции вокруг миротворчества без реальных признаков (прекращение огня) и другие вещи - лишь инструменты, которые Москва использует в попытке смягчить для себя последствия войны.

"Милитаризация Украины - это неизбежное следствие российской агрессии и главная гарантия существования государства Украина в будущем наряду с другими гарантиями. Если нет изменения риторики Кремля, значит пока Россия и режим до сих пор не несет критических потерь, и давление нужно усиливать", - добавил руководитель ЦПД.

По его словам, уничтожение нефтепереработки, энергетики врага в ответ на его действия, увеличение интенсивности ударов за счет западного оружия, усиление санкций и отсутствие экономической поддержки Москвы Китаем - это необходимость.

"Россия должна стать территорией войны, иначе она перенесет войну на территорию стран НАТО. Невозможно локализовать угрозу, которой является нынешний сырьевой придаток Россия, не уничтожив способность к финансированию войны", - подчеркнул Коваленко.