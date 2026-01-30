РФ знову поширює фейк про "звірства ЗСУ" в Миргороді, - ЦПД

ЦПД фіксує продовження дезінформаційної кампанії РФ проти ЗСУ. Російські пропагандистські ресурси стверджують, що українські військові цілеспрямовано начебто морили голодом населення Мирнограда, обстрілюючи тих, хто доставляв продовольство.

Крім того, вони поширюють твердження, що мирні жителі стали "мішенню для всіх видів озброєння".

Як і раніше, жодних доказів цих "злочинів" немає. Всі матеріали базуються на розповідях одного місцевого мешканця, який зараз перебуває на окупованій території та залежить від російських військових.

"Систематичне поширення таких фейків допомагає Кремлю виправдовувати продовження війни проти України та відволікати увагу світу від злочинів російських військ", - наголосили в ЦПД.