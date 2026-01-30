РФ снова распространяет фейк о "зверствах ВСУ" в Миргороде, - ЦПД

ЦПИ фиксирует продолжение дезинформационной кампании РФ против ВСУ. Российские пропагандистские ресурсы утверждают, что украинские военные целенаправленно якобы морили голодом население Мирнограда, обстреливая тех, кто доставлял продовольствие.

Кроме того, они распространяют утверждение, что мирные жители стали "мишенью для всех видов вооружения".

Как и раньше, никаких доказательств этих "преступлений" нет. Все материалы базируются на рассказах одного местного жителя, который сейчас находится на оккупированной территории и зависит от российских военных.

"Систематическое распространение таких фейков помогает Кремлю оправдывать продолжение войны против Украины и отвлекать внимание мира от преступлений российских войск", - отметили в ЦПИ.