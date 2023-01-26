РФ знову намагалася вдарити по Одеській області, збито ще одну ракету, - ОВА

Російські війська знову намагалися вдарити по Одеській області, випустивши ще одну ракету з літака. Втім, вона була збита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

Оновлено. Ракета Х-59 була випущена з напрямку Чорного моря.

"Ворог продовжує атакувати південь України. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, по Одещині ворог спрямував Х-59. Силами протиповітряної оборони керовану авіаційну ракету знищено над морем", - повідомили подробиці в ОК "Південь".

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"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака. Дякую ППО!" - написав Марченко.

Зазначимо, що до цього моменту в Одеській області вже було збито три ракети "Калібр".

Нагадаємо, що війська РФ сьогодні завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Ворог знову атакував об'єкти української енергетики.

Через що однією з найскладніших ситуацій з електрикою наразі залишається в Одеській області, оскільки противнику все ж вдалося влучити та пошкодити 2 об'єкти енергетичної інфраструктури в регіоні.

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