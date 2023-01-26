Над Одеською областю сили ППО збили три "Калібри"

Підрозділи протиповітряної оборони під час масованої ракетної атаки на Україну збили в небі над Одеською областю три "Калібри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Одеської ОВА Максима Марченка.

"Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю було збито три ракети "Калібр" - розповів він.

За його словами, на щастя в наслідок удару постраждалих в області немає.

"Дав доручення начальникам районних військових адміністрацій особисто вийти с комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації". - додав Марченко.

Як повідомлялось, 26 січня Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні. Зокрема, в Одеській області вранці під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух. У регіоні помітили дим у небі.

Пізніше стало відомо, що пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Через це в області є проблеми з електропостачанням.