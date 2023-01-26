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РФ снова пыталась ударить по Одесской области, сбита еще одна ракета, - ОВА

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Одесская область, Четверг 26 января 2023 14:50
РФ снова пыталась ударить по Одесской области, сбита еще одна ракета, - ОВА Фото: глава Одесской ОВА Максим Марченко (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска снова пытались ударить по Одесской области, выпустив еще одну ракету из самолета. Впрочем, она была сбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Максима Марченко в Telegram.

Обновлено. Ракета Х-59 была выпущена с направления Черного моря.

"Враг продолжает атаковать юг Украины. С направления Черного моря, с самолета Су-35, по Одесской области враг направил Х-59. Силами противовоздушной обороны управляемая авиационная ракета уничтожена над морем", - сообщили подробности в ОК "Юг".

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"Враг еще раз пытался нанести ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная из самолета. Спасибо ПВО!" - написал Марченко.

Отметим, до этого момента в Одесской области уже были сбиты три ракеты "Калибр".

Напомним, что войска РФ сегодня нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Враг снова атаковал объекты украинской энергетики.

Из-за чего одной из самых сложных ситуаций с электричеством остается в Одесской области, поскольку противнику удалось попасть и повредить 2 объекта энергетической инфраструктуры в регионе.

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