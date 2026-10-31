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РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла

09:23 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла Ілюстративне фото: Росія повторно атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині (колаж РБК-Україна)
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Росіяни вночі 31 жовтня повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області. Серйозно пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі.

Один із них - той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням.

Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупанти вдарили по Дніпру, після чого у значній частині міста зникла електроенергія.

Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.

Вчора у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла.

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