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РФ снова атаковала энергообъекты на Днепропетровщине, значительная часть жителей без света

09:23 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ снова атаковала энергообъекты на Днепропетровщине, значительная часть жителей без света Иллюстративное фото: Россия повторно атаковала энергообъекты на Днепропетровщине (коллаж РБК-Украина)
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Россияне ночью 31 октября повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области. Серьезно поврежденное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Ночью в результате новых атак серьезно повреждено энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети.

Один из них - тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением.

Без света до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.

Энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько разрешена ситуация безопасности.

Напомним, 29 октября российские оккупанты ударили по Днепру, после чего в значительной части города исчезла электроэнергия.

Кроме того, в некоторых районах Днепра вместе со светом исчезло и водоснабжение.

Вчера в Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света.

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