Світло зникло за секунду: у Дніпрі блекаут після російського удару (відео)
Російські окупанти у четвер, 29 жовтня, вдарили по Дніпру, після чого у місті зникла електрика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія.
Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.
На опублікованих відео видно, як після потужного спалаху у міських кварталах світло зникає буквально за секунду.
Оновлено о 22:22
В ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджене обладнання магістральних мереж.
"Без електростачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, сьогодні мешканцям Конотопу Сумської області повернули світло. Це сталось на шостий день після початку перебоїв з електропостачанням унаслідок ворожих атак на енергетику.
Зазначимо, у частині регіонів областей України у п'ятницю, 30 жовтня, будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Обмеження будуть застосовувати обсягом 2,5 черги.
Крім того, сьогодні у частині областей України діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовують через наслідки масованих ударів РФ по енергооб’єктах.