Світло зникло за секунду: у Дніпрі блекаут після російського удару (відео)

Російські окупанти у четвер, 29 жовтня, вдарили по Дніпру, після чого у місті зникла електрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія.

Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.

На опублікованих відео видно, як після потужного спалаху у міських кварталах світло зникає буквально за секунду.

Оновлено о 22:22

В ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджене обладнання магістральних мереж.

"Без електростачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні мешканцям Конотопу Сумської області повернули світло. Це сталось на шостий день після початку перебоїв з електропостачанням унаслідок ворожих атак на енергетику.