У Дніпрі та районі ввели екстрені відключення світла

У Дніпрі та Дніпропетровському районі у п'ятницю, 30 жовтня, ввели екстрені відключення світла, графіки не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК .

"Дніпро та Дніпропетровський район: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у заяві.

У ДТЕК наголосили, що енергетики працюють другу добу, але поки не можуть відновити електропостачання у повному обсязі.

"Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню", - повідомили у компанії.

Українцям також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.