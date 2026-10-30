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У Дніпрі та районі ввели екстрені відключення світла

18:20 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Дніпрі та районі ввели екстрені відключення світла Фото: у Дніпрі та районі ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
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У Дніпрі та Дніпропетровському районі у п'ятницю, 30 жовтня, ввели екстрені відключення світла, графіки не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.

"Дніпро та Дніпропетровський район: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у заяві.

У ДТЕК наголосили, що енергетики працюють другу добу, але поки не можуть відновити електропостачання у повному обсязі.

"Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню", - повідомили у компанії.

Українцям також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили по Дніпру, після чого у значній частині міста зникла електроенергія.

Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.

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Дніпро Електроенергія Відключеня світла
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