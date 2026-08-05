РФ знищила головний склад ROZETKA у день 21-річчя компанії

Три ракети знищили головний склад ROZETKA

Ірина Чечоткіна розповіла, що по розподільчому центру компанії в Броварах вдарили три балістичні ракети.

"Ми відкрили розподільчий складський комплекс у Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню", - написала вона.

За її словами, сьогодні вона мала опублікувати зовсім інший допис - подяку клієнтам, партнерам і команді з нагоди 21-річчя компанії.

Співзасновниця ROZETKA зізналася, що вночі спостерігала, як горить справа всього її життя.

"ROZETKA працює. Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить, важливо, як ніколи", - додала вона.

Атака на Київ та область: наслідки

Цієї ночі, 5 серпня, росіяни вдарили по Києву балістикою та дронами, через що в кількох районах міста спалахнули пожежі на складах, в житлових будинках і на території нежитлової забудови. В Голосіївському районі стався витік аміаку.