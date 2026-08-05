РФ уничтожила главный склад ROZETKA в день 21-летия компании

Три ракеты уничтожили главный склад ROZETKA

Ирина Чечоткина рассказала, что по распределительному центру компании в Броварах ударили три баллистические ракеты.

"Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению", - написала она.

По ее словам, сегодня она должна была опубликовать совсем другое сообщение - благодарность клиентам, партнерам и команде по случаю 21-летия компании.

Соучредитель ROZETKA призналась, что ночью наблюдала, как горит дело всей ее жизни.

"ROZETKA работает. Спасибо каждому, кто поддерживает нас и кто совершит покупку сегодня. Почувствовать, что мы не сами в этот момент, важно, как никогда", - добавила она.

Атака на Киев и область: последствия

Этой ночью, 5 августа, россияне ударили по Киеву баллистикой и дронами , из-за чего в нескольких районах города вспыхнули пожары на складах, жилых домах и на территории нежилой застройки. В Голосеевском районе произошла утечка аммиака.