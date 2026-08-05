RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ уничтожила главный склад ROZETKA в день 21-летия компании

10:43 05.08.2026 Ср
2 мин
На складе обрабатывали более 100 тысяч заказов в день
aimg Елена Чупровская
Фото: компания "Розетка" потеряла свой основной склад (Getty Images)

Компания ROZETKA, которая должна сегодня праздновать 21-летие, из-за удара баллистики потеряла свой самый большой склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост соучредительницы ROZETKA Ирины Чечоткиной в Фейсбуке.

Три ракеты уничтожили главный склад ROZETKA

Ирина Чечоткина рассказала, что по распределительному центру компании в Броварах ударили три баллистические ракеты.

"Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению", - написала она.

По ее словам, сегодня она должна была опубликовать совсем другое сообщение - благодарность клиентам, партнерам и команде по случаю 21-летия компании.

Соучредитель ROZETKA призналась, что ночью наблюдала, как горит дело всей ее жизни.

"ROZETKA работает. Спасибо каждому, кто поддерживает нас и кто совершит покупку сегодня. Почувствовать, что мы не сами в этот момент, важно, как никогда", - добавила она.

Атака на Киев и область: последствия

Этой ночью, 5 августа, россияне ударили по Киеву баллистикой и дронами , из-за чего в нескольких районах города вспыхнули пожары на складах, жилых домах и на территории нежилой застройки. В Голосеевском районе произошла утечка аммиака.

В Киевской области, по данным ГСЧС, погибли 14 человек, еще около 30 пострадали - масштабные пожары складов охватили Бровары, Большую Дымерку, Квитневое и Победу, а из-за ударов по логистическим центрам приостановилось движение Укрзализныци.

Напомним, враг попал и по сортировочному центру "Новой почты" в Киеве кассетными боеприпасами - погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Сергей Корецкий поручил срочно созвать встречи правительства с представителями бизнеса. Всего в результате атаки 28 ракетами и 115 дронами погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевRozetka