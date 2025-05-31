РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку, - Сирський

Російська армія зосередила зусилля на кількох основних напрямках. При цьому, окупанти значно активізувались на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат, при цьому основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області.

"Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", - констатував генерал.

За даними Сирського, наразі Сили оборони вживають заходів для підвищення стійкості оборони шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника.

"Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора", - зазначив він.