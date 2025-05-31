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Росіяни зранку атакували Оріхів: є руйнування і поранений

Запорізька область, Субота 31 травня 2025 10:15
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Росіяни зранку атакували Оріхів: є руйнування і поранений Фото: окупанти обстріляли Оріхів 31 травня, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни зранку 31 травня обстріляли Оріхів Запорізької області. Одна людина отримала поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ранком росіяни завдали удару по місту Оріхів. Є руйнування", - розповів він.

За словами глави ОВА, дістав поранень 83-річний чоловік. Він отримує необхідну медичну допомогу.

Де розташоване місто Оріхів

Оріхів - адміністративний центр Оріхівської міської громади Пологівського району Запорізької області, до 17 липня 2020 року - адміністративний центр ліквідованого Оріхівського району.

Бої за Оріхів тривають постійно. Станом на травень 2023 року, за даними місцевої влади, обстрілами було зруйновано 80% будинків міста.
Росіяни зранку атакували Оріхів: є руйнування і поранений
Де розташоване місто Оріхів (deepstatemap.live)

Обстріли Запоріжжя і області

Останнім часом окупанти постійно обстрілююють Запорізьку область і зокрема обласний центр - місто Запоріжжя.

Так, російські війська атакували Запоріжжя 30 травня. Через обстріл почалася пожежа на обʼєкті інфраструктури. Без світла через атаку РФ залишились понад 13 тисяч мешканців міста.

Крім того, в ніч на 31 травня росіяни атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.

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