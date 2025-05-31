Росіяни зранку атакували Оріхів: є руйнування і поранений
Росіяни зранку 31 травня обстріляли Оріхів Запорізької області. Одна людина отримала поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ранком росіяни завдали удару по місту Оріхів. Є руйнування", - розповів він.
За словами глави ОВА, дістав поранень 83-річний чоловік. Він отримує необхідну медичну допомогу.
Де розташоване місто Оріхів
Оріхів - адміністративний центр Оріхівської міської громади Пологівського району Запорізької області, до 17 липня 2020 року - адміністративний центр ліквідованого Оріхівського району.
Бої за Оріхів тривають постійно. Станом на травень 2023 року, за даними місцевої влади, обстрілами було зруйновано 80% будинків міста.
Де розташоване місто Оріхів (deepstatemap.live)
Обстріли Запоріжжя і області
Останнім часом окупанти постійно обстрілююють Запорізьку область і зокрема обласний центр - місто Запоріжжя.
Так, російські війська атакували Запоріжжя 30 травня. Через обстріл почалася пожежа на обʼєкті інфраструктури. Без світла через атаку РФ залишились понад 13 тисяч мешканців міста.
Крім того, в ніч на 31 травня росіяни атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.
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