ЗСУ уразили 14 важливих "точок" росіян на фронті. Яка ситуація на ранок

За добу на фронті сталося 191 боєзіткнення. Українські військові уразили 14 важливих об'єктів окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шістьох пунктах управління, 16 артилерійських засобах та ще по одному іншому важливому об’єкту противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українські захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно зупинили 11 атак противника в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районі Торецька та в напрямках Диліївки, Плещіївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Комар.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку.

Минулої доби на даному напрямку відбулося 34 боєзіткнення, ворог завдав 14 авіаударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, і здійснив 245 обстрілів, дев’ять з яких - із реактивної системи залпового вогню.