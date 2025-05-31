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Загинула 9-річна дівчинка: наслідки удару РФ КАБами по селу в Запорізькій області

Субота 31 травня 2025 07:00
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Загинула 9-річна дівчинка: наслідки удару РФ КАБами по селу в Запорізькій області Фото: в селі один будинок зруйновано, інші пошкоджено вибуховою хвилею (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 травня росіяни атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району", - йдеться у повідомленні.

Загинула 9-річна дівчинка: наслідки удару РФ КАБами по селу в Запорізькій областіФото: наслідки прильоту авіабомб по селу у Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov_zp/20045)

Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди - пошкоджені вибуховою хвилею.

Обстріли Запорізької області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Запорізьку область, використовуючи дрони, авіабомби та ракети.

Так, на світанку 29 травня, ворог атакував керованими авіаційними бомбами (КАБами) житлові будинки села Верхньої Терси вищезгаданого Пологівського району.

"На світанку ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п'ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - писав Федоров.

Він додав, що під завалами перебувають люди.

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