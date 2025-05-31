Загинула 9-річна дівчинка: наслідки удару РФ КАБами по селу в Запорізькій області

Фото: в селі один будинок зруйновано, інші пошкоджено вибуховою хвилею (t.me/dsns_telegram)

В ніч на 31 травня росіяни атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району", - йдеться у повідомленні. Фото: наслідки прильоту авіабомб по селу у Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov_zp/20045) Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди - пошкоджені вибуховою хвилею.