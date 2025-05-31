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РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении, - Сырский

Запорожская область, Суббота 31 мая 2025 13:20
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РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия сосредоточила усилия на нескольких основных направлениях. При этом, оккупанты значительно активизировались на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери, при этом основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области.

"Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", - констатировал генерал.

По данным Сырского, сейчас Силы обороны принимают меры для повышения устойчивости обороны путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника.

"Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", - отметил он.

Ситуация на Запорожском направлении

По данным Генштаба ВСУ на 31 мая на Ореховском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районе Степового и в направлении Новоданиловки. Что касается Новопавловского направления, то противник в течение прошедшего дня совершил 25 атак.

Об активизации россиян на этом направлении свидетельствует и увеличение обстрелов. Так, 31 мая россияне обстреляли Орехов Запорожской области. Один человек получил ранения. А в ночь на 31 мая россияне атаковали авиабомбами село Пологовского района Запорожской области. Из-за вражеских ударов погибла маленькая девочка и пострадал подросток.

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