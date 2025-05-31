РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении, - Сырский

Российская армия сосредоточила усилия на нескольких основных направлениях. При этом, оккупанты значительно активизировались на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери, при этом основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области.

"Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", - констатировал генерал.

По данным Сырского, сейчас Силы обороны принимают меры для повышения устойчивости обороны путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника.

"Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", - отметил он.