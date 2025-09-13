UA

Війна в Україні

РФ здійснила рекордну кількість штурмів на Покровському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Фото: ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цього тижня росіяни здійснили рекордну кількість штурмів на Покровському напрямку. Окрім того, ворог поставив рекорд в кількості напрямків, де атакував протягом дня.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" Олексій Бєльський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Взагалі цього тижня була рекордна кількість наступальних дій - 64", - заявив Бєльський.

Водночас він зазначив, що вчора українські захисники відбили 49 наступальних дій РФ. Однак у росіян був своєрідний рекорд - "вони атакували відразу по 19 напрямках за день".

"Тобто вони шукають слабкі місця в обороні Покровсько-Мирноградської агломерації", - резюмував речник ОСУВ "Дніпро".

Бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, кілька тижнів тому речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російських військ на Покровському напрямку більше, ніж жителів Покровська до війни. За його словами, там діє 110 тисяч солдатів РФ.

Днями аналітики ISW зробили нову довідку з фронту. Експерти відзначили, що росіянам не вдається прорватися на Покровському напрямку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для РФ цієї осені є кілька пріоритетних напрямків і цілей, серед яких - захоплення Покровська і Куп'янська, а також прорив у Запорізькій області.

Російська ФедераціяПокровськВійна в Україні