РФ здійснила рекордну кількість штурмів на Покровському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, кілька тижнів тому речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російських військ на Покровському напрямку більше, ніж жителів Покровська до війни. За його словами, там діє 110 тисяч солдатів РФ.

Днями аналітики ISW зробили нову довідку з фронту. Експерти відзначили, що росіянам не вдається прорватися на Покровському напрямку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для РФ цієї осені є кілька пріоритетних напрямків і цілей, серед яких - захоплення Покровська і Куп'янська, а також прорив у Запорізькій області.