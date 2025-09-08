Що Росія планує на фронті цієї осені: джерела РБК-Україна про загрозливі напрямки

Для ворога на фронті цієї осені є декілька пріоритетних напрямків та цілей, серед яких - захоплення Покровська та Куп'янська, а також прорив в Запорізькій області.

Так, в найближчі тижні на фронті очікується посилення тиску росіян в зоні їхнього так званого прориву в районі Добропілля. Ця ділянка розташована на півночі від Покровська.

На зазначеній території в середині серпня кілька малих груп ворога змогли "просочитись" в тил українських позицій на 10 кілометрів.

І хоча через деякий час ЗСУ вдалось стабілізувати ситуацію там та частково зачистити ворожий "прорив", ця ділянка вважається вигідною для окупантів. Адже вона дасть змогу для охоплення Покровська та одночасно для руху в бік Краматорсько-Костянтинівської агломерації.

Джерела видання по-різному оцінюють шанси окупантів на захоплення Покровська цього року. Один зі співрозмовників вважає, що нашим військовим вдасться втримати місто. Інше джерело вбачає загрозу втрати контролю над Покровськом в найближчі місяці.

Крім вищевказаних цілей ворога, джерела видання вважають, що противник також буде розвивати наступ і на Лиманському напрямку. Минулого місяця росіянам вдалось просунутись у Серебрянському лісництві та по обох берегах річки Жеребець.

Зазначимо, що Лиманський напрямок - це ключ противника до розширення окупації у північній частині Донецької області, де від початку їхньої стратегічної наступальної операції восени 2023 року у них не було помітних успіхів.

Як стверджує співрозмовник РБК-Україна, ще однією ціллю ворога на осінньо-зимовий період стане захоплення Куп'янська. Після двох років "наступу" на це місто окупантам вдалось зачепитись за його північні околиці, а з північно-західної частини їх витіснили.

Однак загрозу для Куп'янська на найближчі місяці джерела видання оцінюють як високу.

Також варто зазначити про плани ворога щодо Запорізької області під час осінньо-зимової кампанії. Співрозмовники видання стверджують, що росіяни планують посилення тиску там відразу на трьох напрямках.

Очікується активізація ворога в регіоні з півдня - на північ, аби "вирівняти" фронт по лінії Степногірськ - Оріхів - Гуляйполе.

Найбільше просування окупанти мали на ділянці біля Степногірська, там їм вдалось "забігти" до південної частини цього селища, але в результаті вони були звідти вибиті.