РФ провела рекордное количество штурмов на Покровском направлении, - ОСГВ "Днепр"

"Самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Вообще на этой неделе было рекордное количество наступательных действий - 64", - заявил Бельский.

В то же время он отметил, что вчера украинские защитники отбили 49 наступательных действий РФ. Однако у россиян был своеобразный рекорд - "они атаковали сразу по 19 направлениям за день".

"То есть они ищут слабые места в обороне Покровско-Мирноградской агломерации", - резюмировал спикер ОСГВ "Днепр".