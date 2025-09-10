Російським військам не вдається прорватись на Покровському напрямку: карти ISW

Армія РФ намагається просунутись у Харківській області, на Лиманському та Сіверському напрямках, в районі Добропілля та Покровська, але їхні зусилля марні. Біля Покровська окупанти накопичують піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація у Сумській області залишається незмінною. Український військовий спостерігач заявив, що українські війська утримують позиції в Юнаківці (на північний схід від міста Суми). Натомість російські мілблогери стверждували, що російські війська захопили Юнаківку та просунулися на північний схід від Кіндратівки.

9 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

8 та 9 вересня російські війська атакували на північ від Харкова у напрямку Липців та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука.

Армія РФ продовжила наступати на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягла.

Р осійські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в північному, східному, південно-східному та західному напрямку від Куп'янська, проте підтвердження ця інформація не отримала.

Р осійські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але безрезультатно.

Начальник штабу українського полку, котрий діяв на Лиманському напрямку, повідомив, що українським військам вдалося повернути собі понад половину Зарічного. ЗСУ захопили в поселенні російських військовополонених, більшість з яких пройшли лише від трьох днів до двох тижнів навчання перед розгортанням, і багато з них визнали, що їх мотивує воювати головним чином фінансова вигода.

9 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російський мілблогер стверджував, що російські диверсійно-розвідувальні групи увійшли до промислової зони поблизу північного Сіверська.

У країнський військовослужбовець повідомив, що російські сили завдають ударів безпілотниками по транспортних засобах на автомагістралі Ізюм-Барвінкове, приблизно за 40-50 кілометрів від лінії фронту. Він припустив, що російські сили використовують "материнські" дрони, які скидають FPV-дрони глибше в український тил. Російський мілблогер стверджував, що удари російських безпілотників по автомагістралі значно ускладнять українську логістику в Слов'янську та Краматорську, але спростував твердження, що російські війська встановили вогневий контроль над цією ділянкою дороги.

Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

На Покровському напрямку російським військам просунутись не вдалось.

Розвідник українського загону, котрий діяв на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують накопичувати піхоту, і зазначив, що російські солдати не мають базової броні та мають мінімальну кількість зброї і боєприпасів. Офіцер повідомив, що російські війська припинили використовувати мотоцикли та іншу техніку на Покровському напрямку.

На заході Запорізької області військові РФ намагались наступати, але не просунулися вперед.

Офіцер зв'язку української бригади, яка діє на заході Запорізької області, 9 вересня повідомив, що російські війська продовжують атакувати хвилями невеликими піхотними групами, а іноді й парами. Причому вони активніші під час дощової погоди, оскільки погані погодні умови ускладнюють операції українських безпілотників та забезпечують російським військам маскування.