РФ не здатна захопити Запоріжжя, але намається переконати США в зворотньому, - Коваленко

Росія намагається створити ілюзію швидкого захоплення Запоріжжя, щоб переконати США у своїй "силі". Насправді ж, прориву для піхоти немає, а місто надійно захищене ЗСУ.
Як пише РБК-Україна, про це в своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, росіяни намагаються створити видимість, що можуть швидко захопити Запоріжжя зі сторони Василівки. Росія поширює цей фейк, щоб налякати Захід і вплинути на переговорний процес щодо миру, зокрема на плани Дональда Трампа.
В РНБО наголошують, що Кремль використовує емоційний фактор - загрозу обласного центру - замість реальних фактів, щоб змусити міжнародних партнерів реагувати на ілюзію, а не на реальні бойові умови. Просто росіяни хочуть затягнути війну мінімум до весни, демонструючи "здатність" захопити обласний центр.
"Ця брехня розрахована не на факти, а на емоції", – каже Коваленко.
Однак такі інформаційні маніпуляції не відповідають карті місцевості: болота, водойми та позиції українських військ унеможливлюють будь-який прорив.
Коваленко вважає, що у голові Путіна "живе маленький Гєрасімов", який підживлює віру російського диктатора в те, що фронт "може посипатися дуже скоро". Насправді це відверта брехня, а сам Гєрасімов, за словами лейтенанта, став мультимільйонером завдяки схемам у російській армії.
В РНБО кажуть, що фактично, для Запоріжжя існують загрози з повітря, але піхотного наступу наразі немає і бути не може. Коваленко підкреслив, що це лише частина російської когнітивної операції, спрямованої на маніпуляцію емоціями та інформацією на Заході.
Нагадаємо, війська РФ продовжують безуспішні спроби просунутися на прикордонні, намагаючись створити так звану "буферну зону". Бойові дії тривають поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка.
До речі, російські генерали часто брешуть диктатору Володимиру Путіну про ситуацію на фронті. З цієї причини у глави Кремля з'являється віра в те, що РФ нібито може перемогти Україну.
При цьому РФ втрачає на фронті у шість разів більше військових, ніж Україна.