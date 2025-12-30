РФ не здатна захопити Запоріжжя, але намається переконати США в зворотньому, - Коваленко

За словами Коваленка, росіяни намагаються створити видимість, що можуть швидко захопити Запоріжжя зі сторони Василівки. Росія поширює цей фейк, щоб налякати Захід і вплинути на переговорний процес щодо миру, зокрема на плани Дональда Трампа.

В РНБО наголошують, що Кремль використовує емоційний фактор - загрозу обласного центру - замість реальних фактів, щоб змусити міжнародних партнерів реагувати на ілюзію, а не на реальні бойові умови. Просто росіяни хочуть затягнути війну мінімум до весни, демонструючи "здатність" захопити обласний центр.

"Ця брехня розрахована не на факти, а на емоції", – каже Коваленко.

Однак такі інформаційні маніпуляції не відповідають карті місцевості: болота, водойми та позиції українських військ унеможливлюють будь-який прорив.

Коваленко вважає, що у голові Путіна "живе маленький Гєрасімов", який підживлює віру російського диктатора в те, що фронт "може посипатися дуже скоро". Насправді це відверта брехня, а сам Гєрасімов, за словами лейтенанта, став мультимільйонером завдяки схемам у російській армії.

В РНБО кажуть, що фактично, для Запоріжжя існують загрози з повітря, але піхотного наступу наразі немає і бути не може. Коваленко підкреслив, що це лише частина російської когнітивної операції, спрямованої на маніпуляцію емоціями та інформацією на Заході.