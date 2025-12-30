ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ безуспішно штурмує прикордоння: ЗСУ стримують ворога біля Юнаківки та Хотіні

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 10:20
UA EN RU
РФ безуспішно штурмує прикордоння: ЗСУ стримують ворога біля Юнаківки та Хотіні Ілюстративне фото: РФ безуспішно штурмує прикордоння України (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Війська РФ продовжують безуспішні спроби просунутися на прикордонні, намагаючись створити так звану "буферну зону". Бойові дії тривають поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".

Як повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", українські підрозділи впевнено стримують противника та не дають йому жодних шансів на успіх. Усі заяви російської сторони про нібито просування є елементом інформаційної пропаганди й не відповідають реальній ситуації на фронті.

"Населений пункт Хотінь був, залишається й надалі буде під контролем Збройних Сил України! Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у протилежному", - наголошують в угрупуванні.

Місцевих жителів закликають не зважати на ворожі наративи, а також довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
РФ безуспішно штурмує прикордоння: ЗСУ стримують ворога біля Юнаківки та Хотіні

Ситуація на прикордонні Сумської області

Російські військові перетнули кордон України в районі села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині та силоміць вивезли місцевих жителів на територію РФ. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

Факт викрадення підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, людей утримували без зв’язку та належних умов. Про примусове вивезення також повідомив представник Групи об’єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що більшість утримуваних - цивільні чоловіки.

У Групі об’єднаних сил додають, що бої за населений пункт тривають, а українські військові ведуть дії з витіснення противника назад за державний кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні ВСУ
Новини
Зеленський назвав вільну економічну зону можливим шляхом компромісу щодо територій
Зеленський назвав вільну економічну зону можливим шляхом компромісу щодо територій
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну