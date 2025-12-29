ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ втрачає на фронті у шість разів більше військових, ніж Україна, - Сирський

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 19:21
UA EN RU
РФ втрачає на фронті у шість разів більше військових, ніж Україна, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія втрачає на фронті в шість разів більше військових, ніж Україна. Щоденні втрати окупантів на фронті становлять 1000-1100 солдатів.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Його запитали про число незворотних ворожих втрат, навівши підрахунки росіян щодо підписаних контрактів зі збройними силами. Зокрема, в окупантів виникла розбіжність приблизно у півтора мільйона між тими, які були заявлені як залучені до війська, і 700 тисячами, які наразі на фронті.

"Так, це реальні втрати. Про це свідчить те, що ворог планував у цьому році сформувати 14 нових дивізій. Сформувати вдалося лише сім: дві дивізії морської піхоти складаються лише з одного полку. Формування інших семи бригад перенесли на наступний рік", - зазначив Сирський.

РФ змушена брати особовий склад цих дивізій і комплектувати його у бойові частини, що підтверджує проблеми у країни-агресорки з набором людей.

"Цьому сприяє ефективність наших військ. Останні цифри свідчать про те, що щоденні втрати (ворога, - ред.) - в середньому 1000-1100 осіб", - повідомив головком ЗСУ.

Він також підтвердив різницю у втратах РФ та України - окупанти втрачають приблизно у шість разів більше солдатів, ніж українці.

"Це різниця саме по вбитих. Це загальна цифра по всіх Збройних силах", - наголосив Сирський.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни країна-агресорка втратила на фронті 1 205 690 солдатів. Зокрема, минулої доби, 28 грудня, ворожі втрати становили 1180 військових.

Зазначимо, західні чиновники в коментарі Financial Times розповіли про те, що російські генерали часто брешуть диктатору Володимиру Путіну про ситуацію на фронті. З цієї причини у глави Кремля з'являється віра в те, що РФ нібито може перемогти Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну