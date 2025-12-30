РФ не способна захватить Запорожье, но пытается убедить США в обратном, - Коваленко

Россия пытается создать иллюзию быстрого захвата Запорожья, чтобы убедить США в своей "силе". На самом же деле, прорыва для пехоты нет, а город надежно защищен ВСУ.
Как пишет РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, россияне пытаются создать видимость, что могут быстро захватить Запорожье со стороны Васильевки. Россия распространяет этот фейк, чтобы напугать Запад и повлиять на переговорный процесс по миру, в частности на планы Дональда Трампа.
В СНБО отмечают, что Кремль использует эмоциональный фактор - угрозу областного центра - вместо реальных фактов, чтобы заставить международных партнеров реагировать на иллюзию, а не на реальные боевые условия. Просто россияне хотят затянуть войну минимум до весны, демонстрируя "способность" захватить областной центр.
"Эта ложь рассчитана не на факты, а на эмоции", - говорит Коваленко.
Однако такие информационные манипуляции не соответствуют карте местности: болота, водоемы и позиции украинских войск делают невозможным любой прорыв.
Коваленко считает, что в голове Путина "живет маленький Герасимов", который подпитывает веру российского диктатора в то, что фронт "может посыпаться очень скоро". На самом деле это откровенная ложь, а сам Герасимов, по словам лейтенанта, стал мультимиллионером благодаря схемам в российской армии.
В СНБО говорят, что фактически, для Запорожья существуют угрозы с воздуха, но пехотного наступления пока нет и быть не может. Коваленко подчеркнул, что это лишь часть российской когнитивной операции, направленной на манипуляцию эмоциями и информацией на Западе.
Напомним, войска РФ продолжают безуспешные попытки продвинуться на границе, пытаясь создать так называемую "буферную зону". Боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратьевка.
Кстати, российские генералы часто врут диктатору Владимиру Путину о ситуации на фронте. По этой причине у главы Кремля появляется вера в то, что РФ якобы может победить Украину.
При этом РФ теряет на фронте в шесть раз больше военных, чем Украина.