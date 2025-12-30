По словам Коваленко, россияне пытаются создать видимость, что могут быстро захватить Запорожье со стороны Васильевки. Россия распространяет этот фейк, чтобы напугать Запад и повлиять на переговорный процесс по миру, в частности на планы Дональда Трампа.

В СНБО отмечают, что Кремль использует эмоциональный фактор - угрозу областного центра - вместо реальных фактов, чтобы заставить международных партнеров реагировать на иллюзию, а не на реальные боевые условия. Просто россияне хотят затянуть войну минимум до весны, демонстрируя "способность" захватить областной центр.

"Эта ложь рассчитана не на факты, а на эмоции", - говорит Коваленко.

Однако такие информационные манипуляции не соответствуют карте местности: болота, водоемы и позиции украинских войск делают невозможным любой прорыв.

Коваленко считает, что в голове Путина "живет маленький Герасимов", который подпитывает веру российского диктатора в то, что фронт "может посыпаться очень скоро". На самом деле это откровенная ложь, а сам Герасимов, по словам лейтенанта, стал мультимиллионером благодаря схемам в российской армии.

В СНБО говорят, что фактически, для Запорожья существуют угрозы с воздуха, но пехотного наступления пока нет и быть не может. Коваленко подчеркнул, что это лишь часть российской когнитивной операции, направленной на манипуляцию эмоциями и информацией на Западе.