РФ збільшила кількість дронів під час атак, порти в пріоритеті, - Гуменюк

Як відзначила Гуменюк, терористи обрали щільну тактику дронових атак, аби не давати змоги перепочити ППО та населенню. Наприклад, якщо раніше застосовувались 25 БпЛА, то вже сьогодні Росія застосувала 38 одиниць проти Одеської області. Зокрема дрони ворог запускає по акваторії Чорного моря, де приглушується звук, а також уздовж держкордонів.

"Ворог потужно збільшив кількість дронів для атаки. Це говорить про те, що він залишає в пріоритеті удари по портовій інфраструктурі. І Цієї ночі були уражені стоянки вантажного транспорту, який є учасником логістичної структури", - заявила Гуменюк.

За словами речниці Сил оборони Півдня, терористи атакували також й зерно, яке було призначене для експорту в рамках "зернової угоди". Таким чином терористи намагаються зайняти місце України в "зерновій ініціативі".

Нічна атака на Одеську область 13 вересня

Цієї ночі терористи влаштували чергову повітряну атаку по території України. Повітряні сили попередили про фіксацію кількох груп "Шахедів", які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону. Пізніше в області спрацювала система ППО.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в Ізмаїльському районі внаслідок атаки противника є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Постраждали шестеро людей.