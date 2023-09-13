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Атака дронів по Одеській області: пошкоджена припортова інфраструктура, є постраждалі

Середа 13 вересня 2023 05:33
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Атака дронів по Одеській області: пошкоджена припортова інфраструктура, є постраждалі Фото: названі наслідки атаки дронів на Одещині (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів цієї ночі є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, сталася пожежа, поранення отримали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Для атаки Ізмаїльського району ворог спрямовував кілька груп ударних дронів.

"На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", - розповів чиновник.

Наразі відомо про шістьох постраждалих цивільних.

"Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - уточнив глава ОВА.

Нічна атака по Одеській області

Цієї ночі, 13 вересня, війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по території України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.

В Одеській ОВА заявили про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі області.

Повітряна тривога в регіоні була скасована лише близько п'ятої години ранку.

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Одеса атака дронів
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