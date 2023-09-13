Нічна атака по Одеській області: ППО знищила понад 30 "Шахедів" ворога

В Одеській області цієї ночі під час відбиття масованої повітряної атаки ворога із застосуванням ударних дронів типу "Шахед", силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 32 БПЛА російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал Сил оборони півдня України.

"32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони", - поінформували захисники.

У Силах оборони півдня України зазначили, що війська РФ атакували Одеську область баражуючими боєприпасами протягом 4,5 години, і знову цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

"На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", - розповіли військові.

Також повідомляється про сімох постраждалих громадян у результаті ворожої атаки.

"7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні

Атака дронів по Одеській області

Російські окупанти цієї ночі, 13 вересня, вчергове влаштували повітряну атаку по території України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.

В області працювали системи протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що в Ізмаїльському районі внаслідок атаки противника є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, і постраждали шестеро людей.