Окупанти запустили кілька груп "Шахедів. Під загрозою південь Одеської області
Війська РФ для чергової повітряної атаки по території України запустили кілька груп ударних дронів уночі 13 вересня. Ворожі БПЛА летять у напрямку Одеської області, де оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові попередили, що було зафіксовано кілька груп ударних БпЛА противника, ймовірно "Shahed", які окупанти запустили по південних районах Одеської області.
"Ізмаїльський район - не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Групи ударних БПЛА рухаються вздовж кордону з Румунією!" - попередили у ПС.
Так, жителів Рені закликали залишатися в укриттях, оскільки ворожі безпілотники були зафіксовані у їхньому напрямку. При цьому військові додали, що курс може змінитись.
"Ще кілька груп Чорного моря у напрямку південних районів Одеської області!" - заявили у ПС.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також закликає мешканців Ізмаїльського району перебуватиме в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Групи БпЛА зафіксовані над Ізмаїльським районом Одеської області - напрямок на Ізмаїл та Рені, передали пізніше в Повітряних силах
Ще декілька груп БпЛА з Чорного моря прямують імовірно тим же маршрутом, додали військові.
Працює ППО
"Ізмаїльський район, наголошую на необхідності не виходити з безпечних місць до відбою повітряної тривоги! Роботу сил ППО знімати категорично заборонено!" - наголошує голова Одеської ОВА.
Атаки РФ по Одеській області
Нагадаємо, що перед цим в ніч проти 8 вересня Одеська область зазнала ворожої атаки безпілотників. Силам ППО тоді вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.
Через деякий час Міністерство закордонних справ України заявило, що дрон вдарив і по території Румунії, але спершу румунські МЗС й Міноборони цю інформацію спростували. Але пізніше інцидент визнав президент Румунії Клаус Йоганніс.
Додамо, що 9 вересня, Міноборони Румунії повідомило, що виявило нові уламки безпілотника, аналогічні тим, що використовують російські військові. Після цього Бухарест викликав російського повіреного "на килим".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.