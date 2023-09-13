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РФ увеличила количество дронов во время атак, порты в приоритете, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы увеличили интенсивность нападений и количество БПЛА. Инфраструктура портов для врага в приоритете.

Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфире телемарафона.

Как отметила Гуменюк, террористы избрали плотную тактику дроновых атак, чтобы не давать возможности отдохнуть ПВО и населению. Например, если раньше применялось 25 БпЛА, то уже сегодня Россия применила 38 единиц против Одесской области. В частности, дроны враг запускает по акватории Черного моря, где приглушается звук, а также вдоль госграниц.

"Враг мощно увеличил количество дронов для атаки. Это говорит о том, что он оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре. И этой ночью были поражены стоянки грузового транспорта, который является участником логистической структуры", - заявила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря Сил обороны Юга, террористы атаковали также и зерно, которое было предназначено для экспорта в рамках "зерновой сделки". Таким образом террористы пытаются занять место Украины в "зерновой инициативе".

Ночная атака на Одесскую область 13 сентября

Этой ночью террористы устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Воздушные силы предупредили о фиксации нескольких групп "Шахедов", которые враг запустил по Одесской области, в частности, в направлении южных районов этого региона. Позже в области сработала система ПВО.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Измаильском районе в результате атаки противника есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Пострадали шесть человек.

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