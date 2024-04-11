UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ збільшила фінансування пропаганди проти України до 500 млн доларів на рік, - ГУР

Ілюстративне фото: Росія збільшила фінансування пропаганди (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація упродовж 2023 року витратила 500 мільйонів доларів на створення пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За даними ГУР, мова про формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як "автономні". Однак насправді на замовлення Кремля вони виробляють так званий "патріотичний контент" для поширення в інтернеті:

  • блоги;
  • новини;
  • фільми;
  • серіали,
  • відеоігри.

Виділені Росією кошти вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою:

  • формування лояльної до режиму Путіна громадської думки;
  • виправдання агресії РФ проти України;
  • впливу на свідомість військовослужбовців РФ шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

У ГУР вважають, що збільшення витрат на приховану пропаганду може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище у Росії.

Російські фейки

Зазначимо, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.

Також РФ розповсюджувала інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Напередодні російські пропагандисти поширювали чергові вкиди про нібито наступ окупантів на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього". Ця інформація не відповідає дійсності. А днями вже жителів Сумської області попередили про чергову хвилю російських фейків щодо "наступу".

До слова, нещодавно російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах поширили інформацію, що нібито "Російський добровольчий корпус" (РДК) був знищений у Харкові внаслідок ракетного удару "Іскандерами". При цьому пропагандисти стверджували, що РДК "практично перестав існувати", а командування та члени руху ліквідовані. Сьогодні, 16 березня, добровольці з РДК у новому відео розповіли про те, що взяли у полон понад 20 російських військових під час рейду у Бєлгородську та Курську області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРВійна в УкраїніФейкиПропагандист