Росіяни поширюють вкиди про наступ на Київ. В Україні спростували
Російські пропагандисти поширюють чергові вкиди про нібито наступ окупантів на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього". Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Фіксуються чергові вкиди ворога про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", які поширюють також "українські блогери", які втекли з України", - йдеться в повідомленні.
У ЦПД наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Вона вигадана, і є складовою російської дезінформаційної кампанії, метою якої є посіяти паніку в Україні.
Фейки росіян
Нагадаємо, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.
Російські пропагандисти розповсюджували інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.
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