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Росіяни поширюють вкид про "підготовку до здачі Харкова". Україна спростувала фейк

Харків, Понеділок 26 лютого 2024 17:44
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Росіяни поширюють вкид про "підготовку до здачі Харкова". Україна спростувала фейк Фото: Україна спростувала фейк росіян про Харків (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації.

Як розповіли у Центрі, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що керівництво Харкова "готується до втечі з міста". Про це нібито свідчить виділення коштів на ремонт західного виїзду з населеного пункту - доріг у районі Люботина та Коротича.

Росіяни поширюють вкид про &quot;підготовку до здачі Харкова&quot;. Україна спростувала фейк Фото: фейк росіян про Харків (cpd.gov.ua)

"Повідомлення про нібито "втечу" міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності і є інформаційно-психологічною операцією ворога, яка має на меті деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої", - наголосили в ЦПД.

Там нагадали, що нещодавно представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявляв про брак достатньої кількості сил та засобів у ворога, щоб розпочати потужну наступальну операцію на Харків, Суми, Чернігів та Київську область.

При цьому спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомляв, що північний кордон постійно посилюють, а кількість ворожих військ там відстежується.

Можливість наступу на Харків

Нагадаємо, кілька тижнів тому начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що потужного угрупування росіян з метою повторного наступу на Харків не фіксується.

Водночас він наголошував на тому, що українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

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