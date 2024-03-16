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РДК взяв у полон понад два десятки російських військових (відео)

Бєлгород, Субота 16 березня 2024 10:01
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РДК взяв у полон понад два десятки російських військових (відео) Фото: РДК спростував фейк росіян про знищення підрозділу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Добровольці з "Російського добровольчого корпусу" взяли у полон понад два десятки російських військових під час рейду у Бєлгородську та Курську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РДК.

Добровольці показали російських військових, яких взяли у полон. Командування РДК звернулося до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова і закликало з'явитися на зустріч і забрати полонених.

Також російські добровольці спростували інформацію про нібито знищення РДК, заявивши, що "обмежена військова операція" у Бєлгородській та Курській областях РФ триває.

Як зазначається, нещодавно російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах поширили інформацію, що нібито "Російський добровольчий корпус" був знищений у Харкові внаслідок ракетного удару "Іскандерами". При цьому пропагандисти стверджували, що РДК "практично перестав існувати", а командування та члени руху ліквідовані.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Зранку 16 березня у Бєлгороді знову пролунали вибухи, а росіяни скаржаться на "прильоти". У місті виникли декілька пожеж.

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