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РФ увеличила финансирование пропаганды против Украины до 500 млн долларов в год, - ГУР

Иллюстративное фото: Россия увеличила финансирование пропаганды (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация за 2023 год потратила 500 миллионов долларов на создание пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По данным ГУР, речь о формально не связанных с государством-агрессором структурах, которые позиционируют себя как "автономные". Однако по заказу Кремля они производят так называемый "патриотический контент" для распространения в интернете:

  • блоги;
  • новости;
  • фильмы;
  • сериалы,
  • видеоигры.

Выделенные Россией средства указанные организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью:

  • формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения;
  • оправдание агрессии РФ против Украины;
  • влияния на сознание военнослужащих РФ путем глорифификации их участия в войне.

В ГУР считают, что увеличение расходов на скрытую пропаганду может свидетельствовать как о снижении уровня доверия к официальным традиционным медиа государства-агрессора, так и о попытке путинской диктатуры взять под контроль интернет-среду в России.

Российские фейки

Отметим, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Также РФ распространяла информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

Накануне российские пропагандисты распространяли очередные вбросы о якобы наступлении оккупантов на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого". Эта информация не соответствует действительности. А на днях уже жителей Сумской области предупредили об очередной волне российских фейков по поводу "наступления".

К слову, недавно российские пропагандисты в своих Telegram-каналах распространили информацию, что якобы "Русский добровольческий корпус" (РДК) был уничтожен в Харькове в результате ракетного удара "Искандерами". При этом пропагандисты утверждали, что РДК "практически перестал существовать", а командование и члены движения ликвидированы. Сегодня, 16 марта, добровольцы из РДК в новом видео рассказали о том, что пленили более 20 российских военных во время рейда в Белгородской и Курской области.

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