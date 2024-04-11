РФ увеличила финансирование пропаганды против Украины до 500 млн долларов в год, - ГУР

По данным ГУР, речь о формально не связанных с государством-агрессором структурах, которые позиционируют себя как "автономные". Однако по заказу Кремля они производят так называемый "патриотический контент" для распространения в интернете:

блоги;

новости;

фильмы;

сериалы,

видеоигры.

Выделенные Россией средства указанные организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью:

формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения;

оправдание агрессии РФ против Украины;

влияния на сознание военнослужащих РФ путем глорифификации их участия в войне.

В ГУР считают, что увеличение расходов на скрытую пропаганду может свидетельствовать как о снижении уровня доверия к официальным традиционным медиа государства-агрессора, так и о попытке путинской диктатуры взять под контроль интернет-среду в России.

Российские фейки

Отметим, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Также РФ распространяла информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

Накануне российские пропагандисты распространяли очередные вбросы о якобы наступлении оккупантов на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого". Эта информация не соответствует действительности. А на днях уже жителей Сумской области предупредили об очередной волне российских фейков по поводу "наступления".

К слову, недавно российские пропагандисты в своих Telegram-каналах распространили информацию, что якобы "Русский добровольческий корпус" (РДК) был уничтожен в Харькове в результате ракетного удара "Искандерами". При этом пропагандисты утверждали, что РДК "практически перестал существовать", а командование и члены движения ликвидированы. Сегодня, 16 марта, добровольцы из РДК в новом видео рассказали о том, что пленили более 20 российских военных во время рейда в Белгородской и Курской области.

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