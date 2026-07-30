У РФ заявили про "захоплення" Нової Січі на Сумщині: що кажуть у Силах оборони

Село Нова Січ, що у Юнаківській громаді Сумської області, знаходиться під контролем Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угруповання військ "Курськ".
"Офіційно повідомляємо, що поширювана Міністерством оборони РФ інформація про нібито "захоплення" населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади є черговою брехнею і не відповідає дійсності. Населений пункт Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України", - йдеться в заяві.
В угрупованні військ "Курськ" також нагадали, що вигадки російських окупантів про "взяття" певних територій і населених пунктів є давньою практикою ворога.
Як пояснили в Силах оборони, у такий спосіб загарбники намагаються відвернути увагу російського населення від успішних українських діп-страйків і власних поразок на фронті.
"Не маючи змоги зупинити українські deep strikes та middle strikes, як, наприклад, нещодавній удар по авіабазі Халіне, російські генерали змушені малювати собі бодай віртуальні "перемоги", – наголосили українські воїни.
На цьому тлі угруповання військ "Курськ" закликало представників медіа та громадян не піддаватися на маніпуляції ворога й довіряти виключно офіційним повідомленням Сил оборони України.
Нещодавно росіяни брехали про "окупацію" села Різдвянка на Запоріжжі, однак їх швидко викрили.
Ба більше, ворог заявив про "захоплення" Глушківки у Харківській області. У ЗСУ одразу заперечили цю інформацію.
Також російські пропагандистські ресурси поширили фейк про нібито захоплення селища Тернувате Запорізької області.