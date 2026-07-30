У РФ заявили про "захоплення" Нової Січі на Сумщині: що кажуть у Силах оборони

"Офіційно повідомляємо, що поширювана Міністерством оборони РФ інформація про нібито "захоплення" населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади є черговою брехнею і не відповідає дійсності. Населений пункт Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України", - йдеться в заяві.

В угрупованні військ "Курськ" також нагадали, що вигадки російських окупантів про "взяття" певних територій і населених пунктів є давньою практикою ворога.

Як пояснили в Силах оборони, у такий спосіб загарбники намагаються відвернути увагу російського населення від успішних українських діп-страйків і власних поразок на фронті.

"Не маючи змоги зупинити українські deep strikes та middle strikes, як, наприклад, нещодавній удар по авіабазі Халіне, російські генерали змушені малювати собі бодай віртуальні "перемоги", – наголосили українські воїни.

На цьому тлі угруповання військ "Курськ" закликало представників медіа та громадян не піддаватися на маніпуляції ворога й довіряти виключно офіційним повідомленням Сил оборони України.