ua en ru
Чт, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В РФ заявили о "захвате" Новой Сечи на Сумщине: что говорят в Силах обороны

12:41 30.07.2026 Чт
2 мин
Группировка войск "Курск" выступила с официальным заявлением
aimg Юлия Капитонова
В РФ заявили о "захвате" Новой Сечи на Сумщине: что говорят в Силах обороны Фото: Российские оккупанты придумали новый фейк (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Село Новая Сечь в Юнаковской общине Сумской области находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск "Курск".

"Официально сообщаем, что распространяемая Министерством обороны РФ информация о якобы "захвате" населенного пункта Новая Сечь Юнаковской общины является очередной ложью и не соответствует действительности. Населенный пункт Новая Сечь находится под полным контролем Сил обороны Украины", - сказано в заявлении.

В группировке войск "Курск" также напомнили, что выдумки российских оккупантов о "взятии" определенных территорий и населенных пунктов являются давней практикой врага.

Как объяснили в Силах обороны, таким образом захватчики пытаются отвлечь внимание российского населения от успешных украинских дип-страйков и собственных поражений на фронте.

"Не имея возможности остановить украинские deep strikes и middle strikes, как, например, недавний удар по авиабазе Халине, российские генералы вынуждены рисовать себе виртуальные "победы", - подчеркнули украинские воины.

На этом фоне группировка войск "Курск" призвала представителей медиа и граждан не подвергаться манипуляции врага и доверять исключительно официальным сообщениям Сил обороны Украины.

Выдумки РФ о "захвате" территорий Украины

Недавно россияне врали об "оккупации" села Рождественка на Запорожье, однако их быстро разоблачили.

Более того, враг заявил о "захвате" Глушковки в Харьковской области. В ВСУ сразу опровергли эту информацию.

Также российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская область Вооруженные силы Украины Войска РФ Война России против Украины Фейки
Новости
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Аналитика
Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет
Анна Рыжукредактор РБК-Украина Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет