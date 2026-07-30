В РФ заявили о "захвате" Новой Сечи на Сумщине: что говорят в Силах обороны

Село Новая Сечь в Юнаковской общине Сумской области находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск "Курск".

"Официально сообщаем, что распространяемая Министерством обороны РФ информация о якобы "захвате" населенного пункта Новая Сечь Юнаковской общины является очередной ложью и не соответствует действительности. Населенный пункт Новая Сечь находится под полным контролем Сил обороны Украины", - сказано в заявлении.

В группировке войск "Курск" также напомнили, что выдумки российских оккупантов о "взятии" определенных территорий и населенных пунктов являются давней практикой врага.

Как объяснили в Силах обороны, таким образом захватчики пытаются отвлечь внимание российского населения от успешных украинских дип-страйков и собственных поражений на фронте.

"Не имея возможности остановить украинские deep strikes и middle strikes, как, например, недавний удар по авиабазе Халине, российские генералы вынуждены рисовать себе виртуальные "победы", - подчеркнули украинские воины.

На этом фоне группировка войск "Курск" призвала представителей медиа и граждан не подвергаться манипуляции врага и доверять исключительно официальным сообщениям Сил обороны Украины.