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В РФ заявили про удар по Бєлгородській області, пожежу та пошкодження газопроводу

Бєлгородська область, РФ, Неділя 25 серпня 2024 04:00
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В РФ заявили про удар по Бєлгородській області, пожежу та пошкодження газопроводу
Автор: Володимир Костирін

У Ракитянському районі Бєлгородської області (Російська Федерація) у ніч проти 25 серпня сталася сильна пожежа нібито внаслідок "прильотів" після обстрілу. Також повідомляється про жертви.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та російські Telegram-канали.

У місцевих пабліках публікували попередження про ракетну небезпеку для цього регіону після опівночі, що тривало близько пів години. А вже близько пів на четверту ночі з'явилися повідомлення про "прильоти" в районі села Ракитне та вогняну НС у Ракитянському районі.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри із пожежею.

За словами Бєлгородського губернатора, по н.п. Ракитне було завдано ударів, і внаслідок обстрілу були пошкоджені, зокрема, 10 домоволодіння, 2 комерційні об'єкти, лінії електропередачі, а також газопровід.

Російський чиновник розповів, що тимчасово без газу лишилися як н.п. Рокитне, так і села Бориспілля та Новоленінське.

Також Гладков заявив, що в результаті атаки загинули п'ять осіб, і були поранені дванадцять людей.

Губернатор Бєлгородської області традиційно обвинувачує українську сторону у цій атаці по регіону.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області не рідко відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах. При цьому російська сторона розповідає як про атаки ЗСУ, так і визнає неодноразові випадки, коли росавіація скидала свої авіабомби на регіон.

Як повідомлялося, раніше, перед тим російський Бєлгород зазнав обстрілу вночі 9 липня, і внаслідок "прильотів" були пошкодження інфраструктури. Під атаку потрапив також Шебекінський міський округ в регіоні.

А наприкінці липня російська сторона заявляла про пожежу на підстанції у Бєлгородській області через атаку дронів.

Також повідомлялося, що у ніч на 25 червня російське місто Бєлгород зазнало атаки дронів. Також перед тим стало відомо, що у Бєлгородській області безпілотник знищив базу військових РФ, яка була розміщена у будівлі покинутої школи.

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Бєлгородська область Пожежа
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