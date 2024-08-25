В РФ заявили про удар по Бєлгородській області, пожежу та пошкодження газопроводу

У Ракитянському районі Бєлгородської області (Російська Федерація) у ніч проти 25 серпня сталася сильна пожежа нібито внаслідок "прильотів" після обстрілу. Також повідомляється про жертви.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та російські Telegram-канали.

У місцевих пабліках публікували попередження про ракетну небезпеку для цього регіону після опівночі, що тривало близько пів години. А вже близько пів на четверту ночі з'явилися повідомлення про "прильоти" в районі села Ракитне та вогняну НС у Ракитянському районі.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри із пожежею.

За словами Бєлгородського губернатора, по н.п. Ракитне було завдано ударів, і внаслідок обстрілу були пошкоджені, зокрема, 10 домоволодіння, 2 комерційні об'єкти, лінії електропередачі, а також газопровід.

Російський чиновник розповів, що тимчасово без газу лишилися як н.п. Рокитне, так і села Бориспілля та Новоленінське.

Також Гладков заявив, що в результаті атаки загинули п'ять осіб, і були поранені дванадцять людей.

Губернатор Бєлгородської області традиційно обвинувачує українську сторону у цій атаці по регіону.