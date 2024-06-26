У Бєлгородській області дрон знищив базу військових РФ у будівлі школи, - ЗМІ

Російські військові облаштували місце базування у будівлі школи у селі Мощене Бєлгородській області. Внаслідок нещодавнього удару дрона-камікадзе місце базування солдатів геть згоріло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra .

За даними росЗМІ, внаслідок детонації дрона-камікадзе будівля навчального закладу, де облаштувалися російські військовослужбовці, та подальшої пожежі відомо про щонайменше одного загиблого солдата.

Уточнюється, що йдеться про покинуту школу у селі Мощене Яківлівського міського округу в Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований за 25 кілометрів від кордону з Україною.

Про удар дрона вчора, 25 червня, повідомляв губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram. Російський чиновник писав, що у селі Мощене "внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи".

Так, зазначається, що даний учбовий заклад давно не функціонує за своїм призначенням.

"За даними джерел ASTRA, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один військовослужбовець, ще один постраждав", - йдеться у публікації російського видання.

Також росЗМІ повідомляють, що через "приліт" безпілотника, пожежу в будівлі та можливу подальшу детонацію була проведена евакуація з найближчих будинків 200 осіб.

Атаки дронів, вибухи і пожежі у Бєлгородській області

Нагадаємо, про атаку безпілотників у цьому регіоні напередодні повідомляли представники влади Бєлгородської області, а також місцеві пабліки. Так, за даними російської сторони, у ніч проти 25 червня зазнало удару дронів місто Бєлгород.

Крім того, місцеві Telegram-канали писали нібито про обстріл Шебекіно, де після вибухів загорівся житловий будинок. Також дим піднявся у селищі Розумне.

Також повідомлялося, що нещодавно російські ЗМІ писали про ураження російського комплексу ППО "Панцир-С" під Бєлгородом 22 червня. Місцевий губернатор виправдовувався і заявляв, що нібито "горить трава".

23 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони атакували пункт управління мотострілецького полку на території Росії. Пункт розташовувався у Бєлгородській області.

Додамо, раніше у червні росЗМІ повідомляли про сильну пожежу на складі з боєприпасами у Бєлгородській області, та про поранення солдатів РФ в результаті вогняного інциденту.