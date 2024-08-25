В РФ заявили об ударе по Белгородской области, пожаре и повреждении газопровода

В Ракитянском районе Белгородской области (Российская Федерация) в ночь на 25 августа произошел сильный пожар якобы в результате "прилетов" после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и российские Telegram-каналы.

В местных пабликах публиковали предупреждение о ракетной опасности для этого региона после полуночи, которое длилось около получаса. А уже около половины четвертого ночи появились сообщения о "прилетах" в районе поселка Ракитное и огненном ЧС в Ракитянском районе.

Кроме того, в сети обнародованы кадры с пожаром.

По словам Белгородского губернатора, по н.п. Ракитное были нанесены удары, и в результате обстрела были повреждены, в частности, 10 домовладений, 2 коммерческих объекта, линии электропередачи, а также газопровод.

Российский чиновник рассказал, что временно без газа остались как н.п. Ракитное, так и села Борисполье и Новоленинское.

Также Гладков заявил, что в результате атаки погибли пять человек, и были ранены двенадцать человек.

Губернатор Белгородской области традиционно обвиняет украинскую сторону в этой атаке по региону.

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