В РФ заявили об ударе по Белгородской области, пожаре и повреждении газопровода
В Ракитянском районе Белгородской области (Российская Федерация) в ночь на 25 августа произошел сильный пожар якобы в результате "прилетов" после обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и российские Telegram-каналы.
В местных пабликах публиковали предупреждение о ракетной опасности для этого региона после полуночи, которое длилось около получаса. А уже около половины четвертого ночи появились сообщения о "прилетах" в районе поселка Ракитное и огненном ЧС в Ракитянском районе.
Кроме того, в сети обнародованы кадры с пожаром.
По словам Белгородского губернатора, по н.п. Ракитное были нанесены удары, и в результате обстрела были повреждены, в частности, 10 домовладений, 2 коммерческих объекта, линии электропередачи, а также газопровод.
Российский чиновник рассказал, что временно без газа остались как н.п. Ракитное, так и села Борисполье и Новоленинское.
Также Гладков заявил, что в результате атаки погибли пять человек, и были ранены двенадцать человек.
Губернатор Белгородской области традиционно обвиняет украинскую сторону в этой атаке по региону.
Новость дополняется...
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.