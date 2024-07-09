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В Росії скаржаться на обстріл Бєлгорода та Шебекіно

Бєлгород, РФ, Вівторок 09 липня 2024 00:54
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В Росії скаржаться на обстріл Бєлгорода та Шебекіно Фото: у російській Бєлгородській області пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Російське місто Бєлгород зазнало обстрілу у ніч проти 9 липня, і внаслідок "прильотів" є пошкодження інфраструктури. Під атаку потрапив також Шебекінський міський округ в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та місцеві пабліки.

За даними російської сторони, у Бєлгороді начебто були пошкоджені кілька приватних будинків. Російські пропагандисти традиційно звинуватили в атаці Україну.

Перед ударами в Бєлгородській області повідомляли про загрозу ракетних ударів. Проте місцевий губернатор В'ячеслав Гладков у своєму Telegram заявив о 23:48 про відбій ракетної небезпеки.

В заяві російської Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСНС) після опівночі з'явилося повідомлення про те, що "ведеться обстріл" Шебекінського міського округу, зокрема міста Шебекіно.

В російських ЗМІ кажуть про кількох постраждалих, проте точну кількість не вказують. Крім того, за даними пропагандистського Telegram-каналу Readovka, загинула одна людина.

В мережі опублікували кадри із наслідками атаки у Бєлгороді та Шебекіно. На відео та фото можна також побачити вибухи, стовп диму з боку житлової забудови в Бєлгороді в приватному секторі, та інші наслідки нічної "бавовни".

Додамо, що місцеві канали також повідомляють, що у частині міста Шебекіно зникло світло.

Оновлено о 01:00: місцева влада звітує про наслідки

Близько 00:50 губернатор Гладков підтвердив дані пропагандистів щодо одного загиблого, та розповів про двох постраждалих. Російський чиновник заявив, що над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО, і нібито було "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

Говорячи щодо наслідків обстрілів він заявив, що попередньо відомо про те, що у Бєлгороді вибиті вікна у 3 приватних будинках та у 12 квартирах 8 багатоквартирних будинків, осколками було посічено 2 автівки, а також "пошкоджено 3 госпсуб'єкти та 2 соціальні об'єкти.

У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ у селищі Майський пробито покрівлю в одному приватному будинку та уламками пошкоджено легковий автомобіль", - йдеться в заяві російського чиновника.

Крім того, він оприлюднив фото щодо наслідків.

У Бєлгороді розповіли про обстріл вночі 9 липня (фото: t.me/vvgladkov)

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 червня російське місто Бєлгород зазнало атаки дронів. Також перед тим стало відомо, що у Бєлгородській області безпілотник знищив базу військових РФ, яка була розміщена у будівлі покинутої школи.

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Бєлгородська область Війна Росії проти України Бєлгород
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