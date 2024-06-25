Бєлгород зазнав атаки безпілотників, а в Шебекіно горить будинок, - РосЗМІ

У ніч на 25 червня місто Бєлгород Російської Федерації зазнало атаки дронів. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Як повідомляється, місцеві жителі почули звук БПЛА, який пролітав над парком Перемоги, а потім - врізався в багатоповерховий будинок на вулиці Щорса. Відповідні кадри публікують у соцмережах.

Чи це був приліт безпілотника, невідомо, оскільки деякі Telegram-канали стверджують, що прямих влучень не було.

"Швидше за все уламки від збитих ракет. Попередньо HIMARS", - йдеться у повідомленні одного з пабліків.

Через деякий час із офіційною заявою виступив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Внаслідок масованої атаки БПЛА на столицю області постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 Білгорода. Попередньо, у Білгороді вибиті вікна у 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.

Крім того, місцеві канали пишуть про обстріл Шебекіно Білгородської області. Повідомляється, що після обстрілу горить житловий будинок. Також дим піднявся у селищі Розумне.