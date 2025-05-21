У РФ заявили, що Путін побував у Курській області за менш ніж 100 км від України
У Росії стверджують, що диктатор Володимир Путін приїхав у Курську області. Він нібито побував у Курчатові, який знаходиться за менше ніж 100 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
Точна дата робочої поїздки не вказується, лише вказується, що вона відбулася напередодні. У Кремлі заявили, що Путін зустрівся з "волонтерами" та в. о. губернатора Курської області Олександром Хінштейном.
Росіяни також стверджують, що диктатор нібито у місті Курчатов, де відвідав Курську АЕС-2, що будується.
Фактично ні Кремль, ні російські ЗМІ не надали доказів поїздки Путіна у Курську область. Сайт Кремля опублікував фото диктатора за білим столом і чашками і цукерками.
Фото: Путін нібито відвідав Курську область (kremlin.ru)
Пропагандист Павло Зарубін показав кадри, на яких Путін нібито на Курській АЕС-2, але точна дата, коли це було знято, незрозуміла.
Додамо, що Курчатов - третє за величиною місто в Курській області, там розташовується Курська АЕС. Воно знаходить приблизно за 80 км від кордону з Україною.
Також нагадаємо, що українські воїни продовжують утримувати території у Курській області, попри заяви РФ про нібито "звільнення регіону".
Фото: території у Курській області, які утримують ЗСУ (скриншот deepstatemap.live)
Бої у Курській області
Нагадаємо, що 6 серпня Сили оборони розпочали наступальну операцію у Курській області. Як зазначали у Генштабі ЗСУ, вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.
На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км кв. території Курської області, але росіяни пішли у наступ. РФ залучила до боїв близько 12 тисяч військових КНДР.
За даними Генштабу, з початку Курської операції ворог втратив 63 172 військовослужбовців вбитими та пораненими. З них близько 4 тисяч - громадяни КНДР.
Наприкінці квітня 2025 року у Росії заявили про нібито "звільнення" Курської області. Але українські військові заперечили це. За минулу добу на Курському напрямку Сили оборони зупинили 13 штурмових дій загарбників.
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