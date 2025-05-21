Росіяни атакували на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби, 21 травня, на фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення. Ворог атакував на 12 напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.
На Куп’янському напрямку ворог атакував в районі Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 30 разів в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.
На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше й не тільки.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії в районі Високого.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції українських бійців поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався просунутись.
На Курському напрямку Сили оборони зупинили 13 штурмових дій загарбників.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 976 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали ще 980 одиниць. Також Сили оборони уразили:
- танк;
- 2 бойові броньовані машини;
- 23 артилерійські системи й не тільки.
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