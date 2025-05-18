РФ стягує "елітні" війська до Курської області замість наступу на сході, - Генштаб

РФ продовжує штурми у Курській області та формування "зон безпеки" у Сумській області. Тому окупанти перекидають війська десантників та морпіхів зі сходу України у Курську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

"Агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Операція Сил оборони у Курській області триває вже понад дев’ять місяців. Як зазначає Генштаб, ключові завдання були успішно виконані.

"Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км кв. ворожої території. Плани противника щодо створення так званої "зони безпеки" на Сумщині було зірвано. Світ побачив неспроможність російської армії утримувати власні кордони "на замку"", - наголошують у ЗСУ.

Для стримування українських військ ворог був змушений перекинути у Курську область найбоєздатніші підрозділи, задіяти резерви і 12 тисяч військових КНДР. Це дозволило двом ворожим арміям створити дієве угруповання, щоб переламати ситуацію на напрямку.

Крім того, росіяни створили перевагу в БПЛА, а авіація здійснила безпрецедентну кількість авіаударів із застосуванням керованих авіабомб по території власної області.

"Ворог був змушений перерозподілити льотний ресурс тактичної авіації - 60-70% авіаударів на добу були перенацілено саме на Курський напрямок. Так, внаслідок авіаударів власної армії місто Суджа майже повністю зруйновано", - кажуть ЗСУ.

Втрати РФ у Курській області

Починаючи з 6 серпня 2024 року, противник втратив 63 172 військовослужбовця вбитими та пораненими. З них близько 4 тисяч - громадяни КНДР. У полон взято 968 ворожих вояків.

Загалом знищено або пошкоджено 5607 одиниць озброєння та військової техніки РФ: