В РФ заявили, что Путин побывал в Курской области в менее чем 100 км от Украины
В России утверждают, что диктатор Владимир Путин приехал в Курскую области. Он якобы побывал в Курчатове, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
Точная дата рабочей поездки не указывается, лишь указывается, что она состоялась накануне. В Кремле заявили, что Путин встретился с "волонтерами" и. о. губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Россияне также утверждают, что диктатор якобы в городе Курчатов, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область. Сайт Кремля опубликовал фото диктатора за белым столом и чашками и конфетами.
Фото: Путин якобы посетил Курскую область (kremlin.ru)
Пропагандист Павел Зарубин показал кадры, на которых Путин якобы на Курской АЭС-2, но точная дата, когда это было снято, непонятна.
Добавим, что Курчатов - третий по величине город в Курской области, там располагается Курская АЭС. Он находит примерно в 80 км от границы с Украиной.
Ни слова о войне
Напомним, что украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области, несмотря на заявления РФ о якобы "освобождении региона".
Как отметили в Центре противодействия дезинформации, российские пропагандистские ресурсы активно распространяют новости о визите Путина в Курск, акцентируя на гражданской повестке дня - встреча с волонтерами, вопросы разминирования, беженцы и визит на Курскую АЭС.
В ЦПД подчеркивают, что избегание упоминаний о войне и фокусе на якобы мирной жизни - информационная тактика Кремля, направленная на создание иллюзии стабильности и полного контроля.
"Подобной инсценировкой "спокойствия" Кремль стремится скрыть реальную ситуацию на границе с Украиной. Также подобные визиты используются Кремлем как инструмент пиара, чтобы "заговорить" потери и провалы на фронте", - говорится в сообщении.
Фото: территории в Курской области, которые удерживают ВСУ (скриншот deepstatemap.live)
Бои в Курской области
Силы обороны начали наступательную операцию в Курской области 6 августа 2024 года. Как отмечали в Генштабе ВСУ, впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.
На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км кв. территории Курской области, но россияне пошли в наступление. РФ привлекла к боям около 12 тысяч военных КНДР.
По данным Генштаба, с начала Курской операции враг потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными. Из них около 4 тысяч - граждане КНДР.
В конце апреля 2025 года в России заявили о якобы "освобождении" Курской области. Но украинские военные опровергли это. За минувшие сутки на Курском направлении Силы обороны остановили 13 штурмовых действий захватчиков.
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