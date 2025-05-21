В РФ заявили, что Путин побывал в Курской области в менее чем 100 км от Украины

В России утверждают, что диктатор Владимир Путин приехал в Курскую области. Он якобы побывал в Курчатове, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Точная дата рабочей поездки не указывается, лишь указывается, что она состоялась накануне. В Кремле заявили, что Путин встретился с "волонтерами" и. о. губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Россияне также утверждают, что диктатор якобы в городе Курчатов, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область. Сайт Кремля опубликовал фото диктатора за белым столом и чашками и конфетами.



Фото: Путин якобы посетил Курскую область (kremlin.ru)

Пропагандист Павел Зарубин показал кадры, на которых Путин якобы на Курской АЭС-2, но точная дата, когда это было снято, непонятна.



Добавим, что Курчатов - третий по величине город в Курской области, там располагается Курская АЭС. Он находит примерно в 80 км от границы с Украиной.

Ни слова о войне

Напомним, что украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области, несмотря на заявления РФ о якобы "освобождении региона".

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, российские пропагандистские ресурсы активно распространяют новости о визите Путина в Курск, акцентируя на гражданской повестке дня - встреча с волонтерами, вопросы разминирования, беженцы и визит на Курскую АЭС.

В ЦПД подчеркивают, что избегание упоминаний о войне и фокусе на якобы мирной жизни - информационная тактика Кремля, направленная на создание иллюзии стабильности и полного контроля.

"Подобной инсценировкой "спокойствия" Кремль стремится скрыть реальную ситуацию на границе с Украиной. Также подобные визиты используются Кремлем как инструмент пиара, чтобы "заговорить" потери и провалы на фронте", - говорится в сообщении.



Фото: территории в Курской области, которые удерживают ВСУ (скриншот deepstatemap.live)