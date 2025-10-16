У РФ заявили, що нібито знайшли в операції "Павутина" іноземний слід: у СБУ відповіли

"Сьогодні російські спецслужби відзначилися черговою "гучною" заявою про те, що спецоперація "Павутина" нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам РФ", - зазначили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що "Павутина" – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами.

"Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", - заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Що передувало

Раніше директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що британські спецслужби нібито займалися операцією "Павутина", під час якої безпілотники ЗСУ атакували російські аеродроми.

"Англійці забезпечили її пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ інформацію про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії", - сказав глава ФСБ.